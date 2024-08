Les Champs-Elysées et la Concorde pour ouvrir les Paralympiques

Quelque 4.400 parasportifs de plus de 180 délégations défileront sur l'artère de deux kilomètres qui relie l’Arc de triomphe à la Place de la Concorde, et qui tire son nom des champs Élysées, lieu de repos éternel des âmes vertueuses dans la mythologie grecque.

La mythique avenue des Champs-Elysées et l'historique Place de la Concorde, avec son obélisque égyptien datant du XIIIe siècle avant notre ère, accueilleront mercredi la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, au coeur de Paris.

- Lieu de célébration -

La célèbre avenue bordées d'arbres, où l'actrice américaine Jean Seberg vendait le New York Herald Tribune dans une séquence culte du film "A bout de souffle" (1960) de Jean-Luc Godard, attire les touristes du monde entier avec ses boutiques de luxe et grandes enseignes, et ses terrasses de restaurants sur de larges trottoirs.

Même si elle est au quotidien plutôt boudée par les Parisiens, l'avenue, en phase de réaménagement en vue notamment d'y réduire la circulation automobile, reste un rendez-vous traditionnel pour fêter les victoires sportives ou la Saint-Sylvestre. C'est le cadre chaque année - sauf en 2024 pour cause de préparatifs des JO - de grands événements populaires comme le traditionnel défilé militaire du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France.

- Créé par Louis XIV -

Cet axe est-ouest fut jadis une succession de champs et de jachères, où Louis XIV fit tracer au XVIIe siècle une allée d'ormes en prolongement du jardin des Tuileries.