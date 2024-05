Les chansons d'Universal Music de retour sur TikTok

L'accord de licence entre Tiktok et UMG avait expiré à la fin du mois de janvier et les négociations ont achoppé pendant plusieurs semaines sur la question de la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs notamment. Selon la maison de disques, le réseau social, qui appartient à l'entreprise chinoise Bytedance et compte plus d'un milliard d'utilisateurs, ne voulait payer qu'une "fraction" de ce que versent les autres services de streaming.

En conséquence, les chansons d'artistes labellisés par Universal - tels que The Weeknd, Coldplay, Billie Eilish et Harry Styles - ne pouvaient plus être utilisées dans l'application de partage de vidéos.