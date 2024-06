Les choix BD de Seb: "Airborne, D-DAY", au cœur du débarquement

Tout commence avec Gavin, un jeune franco-américain de 17 ans. En 1938, il est en vacances avec ses parents sur la côte normande et tombe amoureux d’une jeune française, Joanne. Six ans plus tard, le 6 juin 1944, le voici dans la ligne de mire des batteries allemandes. Il s’apprête à remettre les pieds sur le sol normand, au sein de la première vague d’assaut à Omaha Beach. Il ne pense qu'à une chose survivre et retrouver la trace de l'amour de sa vie.

A travers ce récit très bien documenté, Philippe Jarbinet nous plonge dans l'enfer de l'opération "Overlord". Son soucis du détail donne une très grande force à sa BD qui détaille l'arrivée des troupes américaines. Son graphisme puissant embarque le lecteur dans les eaux tulmulteuses des plages du débarquement.