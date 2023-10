Les choix BD de Seb: "La route de Los Angeles" et "Gone with the wind", au coeur des mythes hollywoodiens

Cette fois ci, direction les Etats-Unis avec deux BD qui revisitent deux mythes hollywoodiens: Un aventure de Lefranc, "Sur la route de Los Angeles" et "Gone with the wind". Le premier album est une aventure qui nous plonge dans les années 50 avec le célébre journaliste inventé par Michel Martin. Au menu : courses poursuites sur fond d'enquête inspiré par le vie de Marilyn Monroe avec des dessins soignés. Le deuxième récit est l'adaptation de "Autant en emporte le vent", célèbre livre et film hollywoodien. L'ocacsion, de retrouver le couple mytique Scarlet O'Hara et Rhett Butler dans une version pleine d'émotion au graphisme saisissant.

Bienvenue dans ma sélection du moment pour les curieux et les fans de BD. Cette fois-ci, je vous emmène aux Etats-Unis avec deux albums très différents, "La route de LOS ANGELES" et "Gone with the wind", autant en emporte le vent. Une façon de nous plonger dans deux mythes hollywoodiens.

Tout d’abord, "La route de Los Angeles", une aventure de Lefranc. 34ème album de notre reporter qui travaille pour le journal "LE GLOBE" inventé par Jacques Martin. Notre enquêteur décide de prendre l’avion pour Los Angeles car un de ses amis journaliste est en danger. Il est tombé dans un piège alors qu’il avait rendez-vous avec la doublure de la plus grande star de cinéma de l’époque. Celle-ci est enlevée et voilà notre héros au cœur d’une intrigue qui s’inspire de la vie de Marylin Monroe. De l’action, des dialogues ciselés et de belles images de l’Amérique. Une valeur sûre. Le dessinateur Christophe Alvès m’explique lors de notre rencontre son attachement à ce personnage à l’ancienne sans peurs ni reproches et pourtant très attachant.

Changement de décor. Avec "Gone With the Wind", autant en emporte le vent. Une adaptation en BD du livre de Margaret Mitchell qui nous plonge dans les Etats-Unis sudistes à la veille de la guerre de Sécession. Pierre Alary revisite à sa manière, le livre et le célèbre film de Victor Flemming. Il reste fidèle au texte et à l’esprit de ce monde en ébullition où s’aiment et se déchirent le couple mythique Scarlett O‘Hara et Rhett Butler. Du grand spectacle mis en images par un auteur inspiré. Celui-ci évoque dans notre interview son attachement pour cette histoire et ses liens avec notre monde actuel.

Enquête policière et souffle épique. "La route de Los Angeles" aux éditions Casterman et "Gone With the Wind" aux éditions rue de Sèvres. Deux visions de l’Amérique. À bientôt pour de nouvelles idées BD !