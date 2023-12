Les choix BD de Seb: "La vie secrète des arbres" et la "La vie secrète des écrivains", ça va vous surprendre !

Bienvenue dans ma sélection d'automne pour se détendre au coin du feu! Cette fois, je vous propose de découvrir des secrets : celui de la vie des arbres et d'un écrivain sur fond de polar noir. "La vie secrète des arbres" vous fait découvrir ce qui fait que les arbres sont essentiels à notre existence. Le lecteur va de surprises en surprises sans s'ennuyer. Ensuite, direction une île isolée. L'occasion de se plonger dans "La vie secrète des écrivains" adaptation graphique du roman best seller de Guillaume Musso. Au programme: un secret, un meurtre et un duel. Un récit intense mis en images par Miles Hyman, maître de la lumière et de la couleur. Bonne lecture.