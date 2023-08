Les Emmy Awards reportés à cause de la double grève qui paralyse Hollywood

Et les scénaristes n'auraient pas pu préparer le discours ou les blagues du présentateur.

Ce report de près de quatre mois vise à donner le temps aux deux parties de parvenir à un accord, bien que le fossé séparant le puissant syndicat des scénaristes (WGA) des patrons de studios et plateformes de streaming semble toujours béant.

Les grèves à Hollywood ont entraîné l'arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près, comme les émissions de télé-réalité et les jeux télévisés.

- Impasse -

Depuis le début de ce mouvement social, il y a plus de trois mois, les deux parties ne se sont quasiment pas parlé. Une rencontre entre scénaristes et studios s'est tenue vendredi, mais n'a rien donné.

Et la crise s'est aggravée mi-juillet avec l'entrée en grève des acteurs, qui portent des revendications similaires, notamment une meilleure rémunération et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie.

Au cours de la dernière décennie, l'avènement du streaming a bouleversé leurs rémunérations "résiduelles", qui découlent de chaque rediffusion d'un film ou d'une série et leur permettent de vivre entre deux projets.

Et l'usage naissant de l'intelligence artificielle, capable d'écrire des scénarios ou cloner la voix et l'image des acteurs, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

Le report des Emmys était déjà évoqué depuis quelques semaines avec le prolongement du mouvement social, sans pour autant être confirmé.

Cette nouvelle date, en janvier, permettra à la cérémonie se dérouler en pleine saison de remises de prix.

La 75e cérémonie des Emmys se déroulera ainsi une semaine après la remise des Golden Globes et seulement 24 heures après celle des Critics Choice Awards.

La cérémonie des Oscars est elle prévue pour le 10 mars.

Début juillet, les nominations pour les 75e Emmy Awards avaient été annoncées quelques heures seulement avant que les négociations entre les studios et la SAG-AFTRA n'échouent, conduisant à la grève des acteurs.

La série d'HBO "Succession", chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est arrivée en tête des nominations dans 27 catégories.

Elle doit affronter la série road movie "The Last of Us", avec 24 nominations, et "The White Lotus", satire de la vie des plus riches, avec 23 nominations.