Les enfants de Delon "extrêmement touchés" par les hommages à leur père

Tom MASSON

Les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, ont remercié mercredi le public pour les hommages à l'acteur, venus du monde entier, se disant "extrêmement touchés et émus", dans un message à l'AFP.

"Nous sommes extrêmement touchés et émus par la ferveur et l’affection dont a fait preuve son public en France et dans le monde", ont déclaré les trois enfants dans ce message commun.