Les fédérations du secteur audiovisuel alarmées par la réduction du budget de la FWB

Les fédérations professionnelles d'auteurs, d'artistes, de techniciens et de producteurs sont alarmées par le décrochage annoncé du budget dédié par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à la création et la production audiovisuelle pour 2024, a indiqué la Société civile des auteurs multimédia (Scam) dans un communiqué mercredi. Le secteur demande dès lors une adaptation de ce budget, afin de pouvoir mettre correctement en œuvre le plan de développement de la filière, établi pour les années 2024-2028.

En 2022, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait renforcé de façon significative sa dotation à la RTBF pour les cinq années à venir, ainsi que partiellement ajusté le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, confronté à la crise sanitaire. "On pouvait donc attendre que la FWB poursuive ce travail de réindexation, prenant appui sur ces acquis pour ouvrir une nouvelle phase de la construction de sa filière cinématographique et audiovisuelle, comme cela avait été discuté en profondeur durant les derniers mois", note la Scam.

"Nous apprenons aujourd'hui que, dans son avant-projet de décret budgétaire 2024, la FWB n'a prévu aucun moyen pour indexer et construire cette politique", poursuit l'organisation. "Pire, la dotation au Centre du cinéma et de l'audiovisuel pourrait régresser. Or, s'il est affaibli, c'est toute la filière qui en pâtira, la qualité et la diversité de la création mais aussi toute l'économie de la production déjà à bout impactée par les crises récentes."