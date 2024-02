Les Festivals de Wallonie reviendront du 27 juin au 23 octobre pour leur 54e édition

Les Festivals de Wallonie reviendront du 27 juin au 23 octobre prochains, autour du thème "Natures en musique", a annoncé l'organisation vendredi. Pour cette 54e édition de l'évènement dédié à la musique classique, des concerts seront organisés à Bruxelles, Namur, Stavelot et Liège, ainsi que dans plusieurs communes du Brabant wallon et du Hainaut.

Pour porter leur programmation, les Festivals de Wallonie ont fait appel à des artistes belges: l'ensemble de musique ancienne Vox Luminis, qui fête ses 20 ans en 2024, et la jeune soprano Gwendoline Blondeel. Ces derniers s'associeront lors du concert d'ouverture du festival à Bruxelles, pour une représentation de l'oeuvre "The Fairy Queen" du compositeur anglais Henry Purcell.

L'évènement mettra par ailleurs en lumière le centenaire de la disparition de Gabriel Fauré, avec une programmation spéciale dédiée à l'héritage de ce compositeur français emblématique.

Le pianiste belge montant Florian Noack arrivera quant à lui la direction artistique du Festival Musiq3 Brabant wallon et se produira sur scène lors d'un concert carte blanche.

Le conte musical "Les aventures d'Octave et Mélo: autour de la rivière", destiné aux jeunes enfants, marquera par ailleurs une collaboration tripartite et transfrontalière entre les Festivals de Wallonie, l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège et Radio France.