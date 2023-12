Les Flagey Piano Days reviennent pour une 11e édition en février

Les Flagey Piano Days se tiendront du 7 au 11 février prochains. L'emblématique festival de piano bruxellois promet une 11e édition "résolument tournée vers l'avenir et la découverte". Sa programmation, pour la première fois de son histoire, a par ailleurs été conçue par et avec une curatrice invitée, à savoir la pianiste russe et Premier prix du Concours Reine Elisabeth, Anna Vinnitskaya.