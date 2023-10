Les fondus de raclette s'affrontent aux Championnats du monde en Suisse

Ce week-end, les lourdes effluves de fromage fondu enveloppent ce petit coin des Alpes suisses. Il accueille les premiers Championnats du monde de raclette et évoque immanquablement le slogan publicitaire : "Plus ça sent, plus c'est bon".

Ce plat, qui incarne la Suisse au même titre que la fondue, le chocolat et les banques, est né il y a plusieurs siècles quand les bergers chauffaient le fromage près d'un feu de bois et en raclaient la partie fondue pour se sustenter.