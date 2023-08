Les Golden Globes auront lieu le 7 janvier

La prochaine cérémonie des Golden Globes aura lieu le 7 janvier, a annoncé jeudi l'organisation de ces récompenses, dont l'image a été ternie ces dernières années par des accusations de corruption et de racisme.

Le quotidien a notamment relevé qu'elle ne comptait à l'époque aucun membre noir et détaillé comment les votants acceptaient de somptueux cadeaux de la part des studios.

Ces prix cinématographiques et télévisuels ont longtemps été considérés comme les plus prestigieux après les Oscars aux Etats-Unis.

Boudés par le gratin hollywoodien en 2022 et privés de diffusion télévisuelle, les Golden Globes ont depuis lancé plusieurs réformes pour avoir des votants plus divers et en finir avec les manquements éthiques.

En 2023, les récompenses ont effectué leur retour à la télévision et malgré quelques absences, le nombre de stars présentes sur le tapis rouge - de Steven Spielberg à Michelle Yeoh, en passant par Brad Pitt - suggérait qu'Hollywood était prêt à tourner la page.

La cérémonie a néanmoins enregistré la pire audience de son histoire, avec seulement 6,3 millions de téléspectateurs.