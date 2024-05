Les Goncourt changent de président, avec Philippe Claudel

L'Académie Goncourt, qui remet le plus prestigieux des prix littéraires français, a changé de président lundi, portant à sa tête l'écrivain Philippe Claudel à l'issue d'une élection serrée.

Tous deux étaient candidats pour succéder à Didier Decoin, 79 ans, qui cédait le poste après l'avoir occupé quatre ans. M. Decoin avait lui-même succédé en janvier 2020 à Bernard Pivot, décédé le 6 mai.

L'Académie n'avait pas prévenu qu'elle remplaçait son bureau lundi soir, alors qu'elle se réunit traditionnellement le mardi. Mais, a-t-elle précisé, certains de ses membres comptent se rendre aux obsèques de M. Pivot, prévues dans l'après-midi à Quincié-en-Beaujolais (Rhône).

On ne savait pas non plus avec certitude que M. Decoin, prix Goncourt 1977, allait céder la présidence.