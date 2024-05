Les Goncourt changent de président, avec Philippe Claudel

L'Académie Goncourt, qui remet le plus prestigieux des prix littéraires français, a changé de président lundi, portant à sa tête l'écrivain Philippe Claudel à l'issue d'une élection serrée.

L'Académie n'avait pas prévenu qu'elle remplaçait son bureau lundi soir, alors qu'elle se réunit traditionnellement le mardi. Mais, a-t-elle précisé, certains de ses membres comptent se rendre aux obsèques de M. Pivot, prévues dans l'après-midi à Quincié-en-Beaujolais (Rhône).

On ne savait pas non plus avec certitude que M. Decoin, prix Goncourt 1977, allait céder la présidence. Il l'avait tout de même laissé entendre en expliquant que la charge lui paraissait "lourde".

En octobre, il expliquait ce que beaucoup savaient, à savoir que deux autres jurés étaient intéressés par le poste. "Claudel en a envie, Assouline aussi, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de mordre pour ça", disait-il au Nouvel Obs.