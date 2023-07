Les larmes aux yeux, Kevin Spacey blanchi d'agressions sexuelles à Londres

Après avoir délibéré pendant 12 heures et 26 minutes, les jurés de la Southwark Crown Court de Londres ont déclaré la star - qui fête ses 64 ans mercredi - non coupable des neuf charges retenues à son encontre.

"Non coupable": jugé depuis un mois pour agression sexuelle sur quatre hommes, l'acteur américain Kevin Spacey a accueilli les larmes aux yeux et avec soulagement le verdict en sa faveur prononcé mercredi à l'issue de son procès à Londres.

"Je suis énormément reconnaissant au jury pour avoir pris le temps d'examiner avec soin toutes les preuves et les faits avant de rendre leur décision, et j'accepte le verdict d'aujourd'hui avec humilité", a-t-il affirmé peu après devant la nuée de journalistes qui l'attendaient devant le tribunal.

Il s'est ensuite engouffré dans un taxi, alors qu'une admiratrice criait "On t'aime Kevin !" et qu'un autre fan lui demandait s'il allait rejouer dans la série "House of cards".

Quelques minutes plus tôt, au prononcé du verdict, l'acteur, qui avait plaidé non coupable, avait essuyé quelques larmes avec un mouchoir tendu par l'huissière située près de lui dans le box vitré des accusés.