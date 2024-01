Les Ménines de Velazquez: du Prado aux rues de Caracas

Dix-neuf ménines, toutes différentes mais habillées d'un thème vénézuélien, ont été installées dans les rues de Chacao, quartier huppé de la capitale vénézuélienne.

Une ménine arbore le Salto Angel, la plus haute chute d'eau du monde dans le sud-est du pays. Une autre est vêtue d'un derrick de pétrole, la principale richesse du pays alors qu'une ménine représente une barrique de rhum, autre richesse vénézuélienne...

"J'étais au musée du Prado et j'ai vu une personne assise à côté de moi qui pleurait en regardant le tableau (de Velázquez). Je me suis dit: +Il se passe quelque chose ici et il faut l'étudier+. Il s'agit de l'une des œuvres les plus réinterprétées de l'histoire de l'art, avec la Joconde", explique Azzato.