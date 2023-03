Les mordus de bouquins embarquent ce jeudi pour Bruxelles et sa Foire du Livre

Les fans de lecture embarqueront ce jeudi pour quatre jours de croisière entre la Gare Maritime, la Maison de la Poste et les "Sheds" 1 et 2 de Tour & Taxis. Après deux éditions agitées par le coronavirus, la Foire du Livre de Bruxelles revient pour emmener petits et grands voguer sur les imaginaires de papier. Entre polars, BD, poésie, romans ou encore livres culinaires (avec d'ailleurs huit régions et territoires de France à l'honneur), l'événement s'adapte à tous les goûts.