Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont retrouvé leur fréquentation pré-pandémie

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont accueilli l'an dernier 751.329 visiteurs, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à l'année 2022. "La fréquentation redevient comparable aux années pré-covid", se réjouit l'institution.

Les MRBAB "restent les musées les plus fréquentés de Belgique", avec leurs 5 musées répartis sur 3 zones géographiques de Bruxelles (Musée Magritte, Fin-de-Siècle, Old Masters, Wiertz et Meunier).

"La qualité de la programmation, la réputation et le dynamisme des collections peuvent expliquer ce chiffre", expliquent les musées, qui ont notamment consacré l'an dernier des expositions à l'art moderniste ukrainien, Léon Spilliaert, Picasso ou encore Prune Nourry.