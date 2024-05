Les Nocturnes des musées bruxellois ont attiré 10.000 curieux

Le Jardin botanique de Meise, avec la floraison de l'arum titan comme attraction supplémentaire, la Fondation Boghossian - Villa Empain et le Centre belge de la Bande Dessinée sont les musées qui ont attiré le plus de promeneurs vespéraux. Le Belgian Beer World, nouveau venu, a également enregistré une belle affluence durant ces Nocturnes, a souligné Brussels Museums.

Des séances de tatouages éphémères aux conférences astromusicales, des initiations au tango aux joyaux de l'Art Nouveau, des endroits intimistes comme le Musée Maurice Carême aux mastodontes tels que les Musées royaux d'Art et d'Histoire et l'Institut des Sciences Naturelles, la programmation variée a ravi un large public.

Les maisons Art Nouveau (Maison Autrique, Hôtel van Eetvelde, Maison Hannon, etc.) et des lieux tels que le Planétarium de Bruxelles, le Musée des Égouts et la Fraternelle des Agents Parachutistes ont aussi connu un grand succès. Les activités qui s'y déroulaient ont rapidement affiché complet.

Un tiers des badauds étaient âgés de moins de 26 ans, un tiers entre 26 et 35 ans et un tiers de 35 ans et plus, a précisé Brussels Museums. Dans les allées des musées, on parlait le français (43%), suivi de l'anglais (40%) et du néerlandais (10%). Les Nocturnes ont également attiré un public international avec 14% de visiteurs étrangers. Parmi le public belge, ce sont les Bruxellois (70%) et les habitants de la périphérie (9% en Brabant flamand et 4% en Brabant wallon) qui ont en majorité participé à l'évènement.