Les Nuits Botanique révèlent les 40 premiers noms de l'édition 2024

"Outre le fait d'inaugurer le grand bal des festivals, les Nuits proposent un large pôle des tendances de la scène musicale, et reposent sur l'émergence d'artistes qui explorent les nouvelles limites dans leur genre", souligne le centre culturel bruxellois.

Le groupe de hip-hop Clipping et le musicien expérimental japonais Keiji Haino donneront le coup d'envoi le 24 avril. Ce sera ensuite au tour de Jeshi, Lewis Ofman, Jamila Woods, Eloi ou encore Yard Act de faire vibrer le plancher de l'Orangerie, de la Rotonde et du Museum.

Le 4 mai, le public pourra - avec un ticket unique - participer à tous les concerts des trois salles et du Chapiteau, de midi à minuit, soit 25 formations accessibles avec un seul billet.

Pour cette édition 2024, les arts plastiques seront par ailleurs intégrés à la proposition artistique. Des sculptures monumentales seront installées sur les espaces extérieurs, des peintures murales en intérieur et d'autres installations dans les Serres du Jardin du Botanique.

Les Halles de Schaerbeek, voisines du Botanique, accueilleront cette année plusieurs artistes, dont le duo anglais Mount Kimbie, la Londonienne John Glacier, Lauren Auder, la rappeuse française Lala&Ce ainsi qu'Ichon. "Aux antipodes d'une simple mise à disposition des lieux, ces événements s'inscriront à l'intersection des lignes artistiques des deux institutions, à savoir inclusives, exploratrices et joyeuses", assure le Botanique.

À noter que la "Bota by Night" (le 27 avril) et la "Garden Party" (le 1er mai), consacrées majoritairement à la musique électronique, constitueront également des "moments privilégiés et différents", promettent les organisateurs.