Les plus petits portraits peints par Rembrandt exposés au Rijksmuseum d'Amsterdam

Les deux plus petits portraits peints par Rembrandt seront présentés dès ce mercredi au Rijksmuseum d'Amsterdam. Les œuvres sont restées longtemps aux mains de particuliers et ont été redécouvertes il y a deux ans. Après des recherches approfondies, le Rijksmuseum a établi qu'il s'agissait d'authentiques Rembrandt.

Les tableaux, réalisés en 1635, représentent les époux Jan Willemsz van der Pluym et Jaapgen Carels, qui faisaient partie du cercle familial du peintre. Le fils du couple avait épousé une parente de Rembrandt, Cornelia van Suytbroeck. Cette dernière et son mari Dominicus ont donné naissance à un garçon, Karel van der Pluym, dont on sait qu'il a été formé par Rembrandt. Le jardin du couple immortalisé par l'artiste jouxtait en outre celui de la mère de Rembrandt.

Les deux petites toiles ont été achetées par la famille Holterman cette année lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Christie's à Londres pour environ 13 millions d'euros. Elles font à présent l'objet d'un prêt à long terme au Rijksmuseum.