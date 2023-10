Les pré-ventes du film de Taylor Swift ont dépassé 100 millions de dollars

Le film est d'ores et déjà assuré de devenir le film de concert aux recettes les plus élevées, détrônant "Justin Bieber: Never Say Never" (99 millions), sorti en 2011.

"This Is It", qui a engrangé 261 millions de dollar au box-office mondial, n'est pas considéré comme un film de concert, car il ne documente que la préparation des performances de Michael Jackson, décédé avant de se produire sur scène.

"Eras" ne devait initialement sortir qu'aux Etats-Unis, mais la chanteuse a finalement choisi d'en faire un événement mondial, bien que la tournée comprenne une seconde partie, l'an prochain, avec des dizaines de dates en Amérique du Sud, Australie, Asie, Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada.