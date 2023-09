Les quartiers namurois sont prêts à célébrer les 100 ans des Fêtes de Wallonie

Le Collège des Comités de Quartiers namurois (CCQN) a dévoilé vendredi son programme pour le centenaire des Fêtes de Wallonie (du 9 au 18 septembre). Outre les traditionnels moments folkloriques et de nombreux concerts, des surprises viendront couronner cette 100e édition, comme le Pek'Houppe, un breuvage mixant gin et bière.

Pour les 100 ans des "Wallos", le CCQN s'est allié au Comité central de Wallonie pour organiser une grande marche folklorique. Celle-ci aura lieu le samedi 16 septembre de 14h00 à 18h00. Quelque 30 groupes folkloriques de Namur et d'ailleurs sont attendus. Parmi eux, les Echasseurs namurois et les Molons, mais aussi les Chinels de Fosses-la-Ville ou encore les Sorcières de Stambruges.

Le Pek'Houppe, fruit d'une collaboration entre le Gin de Namur et la Brasserie de Namur (qui produit la Houppe), sera servi dans la plupart des quartiers. Mais attention, fini les petits verres en plastique à usage unique. Dans un souci environnemental et conformément aux nouvelles dispositions wallonnes, le CCQN continuera de proposer uniquement des verres réutilisables. En sus, pour le centenaire des "Wallos", un verre à peket réutilisable et collector sera proposé aux bars de la place du Théâtre et de la rue de Fer.

En matière de concerts, les grandes têtes d'affiches des Fêtes de Wallonie à Namur seront le DJ français Kungs, Christophe Willem et Mosimann. De leur côté, les quartiers proposeront des dizaines de concerts de plus petite envergure. Parmi les artistes annoncés, on trouve Sabine Anyone, Les Slugs, Kitsch Cool Orchestra ou encore Originam's.

L'ensemble de la programmation est consultable sur www.fetesdewallonie.be.