Les rencontres internationales du film PolitiK, à Liège du 28 novembre au 3 décembre

Cette année, PolitiK offre l'occasion aux cinéphiles et aux curieux de visionner quelque 20 projections (dont dix à découvrir en avant-première), sur une période de six jours, au cinéma Sauvenière et à la Cité Miroir de Liège. Le festival, initié par Philippe Reynaert et Paul-Émile Mottard, est organisé en collaboration avec l'ASBL liégeoise Présence et action culturelles (PAC).

"Plus que jamais, les films au programme de cette troisième édition sont provocateurs en termes de débats politiques, et criants d'actualité au regard de la montée des extrêmes à laquelle nos sociétés contemporaines sont confrontées" a expliqué mardi le directeur artistique Philippe Reynaert à l'agence Belga.