Les salles rénovées du Musée Art & Histoire prêtes à accueillir les collections 19e et 20e

Les travaux se sont déroulés de mars 2021 à mai 2022. Durant ce laps de temps, les enduits au plafond et aux murs des salles ont été restaurés et tout a été repeint. Le parquet a aussi été traité et le lanterneau dans la plus grande salle d'exposition a été pourvu d'un vitrage feuilleté neuf. De plus, une nouvelle menuiserie intérieure en métal a été posée et la menuiserie extérieure a été restaurée et repeinte. Les espaces d'exposition sont à présent également équipés d'un éclairage et d'un système de chauffage et de ventilation durables. Les nouvelles techniques ont été intégrées dans l'ensemble, afin de conserver autant que possible l'aspect d'origine.