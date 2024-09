Les travaux du nouveau théâtre des Variétés lancés à Bruxelles

Seize ans après les premières ébauches du projet mené par Bruxelles Laïque, la régionale bruxelloise du Centre d'Action Laïque, le théâtre des Variétés entame officiellement sa transformation en Variétés. Ce théâtre de plus de 1.900 places, inauguré en 1937, était vide de toute installation depuis sa fermeture pour raisons de sécurité en 1983. Le site, dont la toiture, la façade et la salle de spectacles sont classés, a été racheté en 2018 par Bruxelles Laïque pour être transformé en un lieu à portée culturelle, sociale et éducative.

Le bâtiment, à l'angle de la rue de Malines et de la rue Saint-Pierre, comportera à terme deux salles de spectacle (l'une de 999 places debout, l'autre de 405 places), un forum public, des bureaux et un bar. Il proposera des activités culturelles et sociales, principalement à destination des habitants d'un quartier "en pleine redynamisation".