Les ventes de places de cinéma en Belgique ont augmenté de près de 14% en un an

Les cinémas belges ont enregistré une hausse de 13,55% des ventes de tickets en 2023, comparé à 2022, a indiqué la Fédération des cinémas de Belgique dans un communiqué lundi. Près de 17 millions d'entrées ont été comptabilisées. Un chiffre boosté par les sorties d'"Oppenheimer" et de "Barbie" avec respectivement 681.000 et 944.000 places vendues, mais pas encore au niveau des 19 à 22 millions de visiteurs dénombrés entre 2012 et 2019, période pré-Covid.