Les Victoires s'ouvrent sur le rap, Gazo et Vianney sacrés ex aequo

Le rappeur Gazo et le chanteur Vianney désignés ex aequo artiste masculin: c'est une surprise et une réponse vendredi des Victoires de la musiques aux critiques d'entre-soi.

"Il y a trois sortes de gens: les morts, les vivants et ceux qui sont en mer. Pour l'instant, je suis en mer", a déclaré au micro l'interprète de "On the road again".

Maintenant, tout le monde attend de connaître le nombre de prix que va remporter Zaho de Sagazan. A 24 ans, celle qui est nommée dans cinq catégories a remporté la Victoire de la chanson originale, à mi-cérémonie.

Inconnue il y a un an et demi, son agenda est déjà bien rempli et la taille des enceintes a changé en 2024, avec une tournée des salles de type Zenith, dont celui de Paris mi-mars, déjà complet. Les autres (Marseille, Lille, etc.) suivront en novembre. D'ici là, la jeune femme à la chevelure peroxydée va s'exporter, avec au programme Québec, Suisse et Belgique.

- "Plus représentatifs" -

Son univers s'articule autour d'une écriture à fleur de peau, une incarnation à la Brel et Barbara, le tout servi par une ambiance électro.

Rap et r'n'b sont donc également au centre des regards d'un rendez-vous musical qui les a souvent snobés. Cette fois, pour tenter de se faire pardonner, Aya Nakamura figure dans la catégorie artiste féminine, face à Jain, Louane et Véronique Sanson.

Figure du r'n'b, encensée par les enfants de Madonna, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura n'a récolté jusqu'ici qu'une récompense annexe aux Victoires: le titre -- qui n'existe plus -- d'artiste la plus streamée. Soit une validation statistique, loin d'une reconnaissance artistique de ses pairs et des professionnels du milieu.

La création l'an dernier des Flammes, cérémonie dédiée au rap et ses courants, a ainsi "fait bouger un peu l'industrie et, cette année, les nommés des Victoires sont bien plus représentatifs de ce qui marche en France", analyse pour l'AFP Nicolas du Roy, directeur éditorial de Spotify France.

On y décèle aussi la patte de Vincent Frèrebeau, nouveau président des Victoires, revenu à un poste tournant déjà occupé en 2005-06 et 2012-13.

Ce responsable a eu le courage de reconnaître les maux qui ont plombé les Victoires dans le passé: "petits arrangements entre amis" et "manque de diversité".

Le mode de désignation parmi les professionnels de la filière musicale fait désormais moins la part belle aux maisons de disques. Reste à connaître le verdict final de la 39e édition.