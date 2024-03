L'Europe et l'amour "aux coeurs" de la 53e Foire du livre de Bruxelles

L'Union européenne et l'amour seront les deux thèmes centraux de la 53e édition de la Foire du livre de Bruxelles. Comme chaque année, l'événement littéraire, accessible gratuitement, aura lieu sur le site de Tour et Taxis, du jeudi 4 au dimanche 7 avril, ont annoncé jeudi ses organisateurs depuis le quartier européen de la capitale.

En cette année de présidence belge du Conseil de l'UE et d'élections européennes, la Foire a décidé de mettre l'Europe et ses littératures à l'honneur, avec le slogan "L'Union européenne, c'est toi, c'est moi, c'est nous". Des débats littéraires seront menés sur les valeurs démocratiques partagées à travers le Vieux continent. L'événement constitue en outre une très belle opportunité pour les institutions européennes d'entrer en contact avec le visiteur, en particulier les plus jeunes et les primo-votants.

Cette 53e édition célèbrera par ailleurs l'amour et toutes les formes de lien avec le thème "A nos amours!". En ces temps "troublés", la Foire du livre entend s'intéresser à "tous ces liens qui donnent du sens à nos vies et que le livre permet et magnifie", expliquent les organisateurs.