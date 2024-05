L'Eurovision, comment ça marche ?

Cette année, 37 pays ont envoyé une contribution, laquelle ne doit pas dépasser trois minutes ni comprendre plus de six personnes sur scène. L'interprète principal doit impérativement chanter en direct.

Parmi eux, seuls six - le pays hôte et les "big five" - Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, plus gros contributeurs à l'organisation du concours - sont qualifiés d'office pour la finale.

Le concours a réuni 162 millions de téléspecteurs en 2023.

- Demi-finales et finale -