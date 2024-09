L'expo ReThinking Collections prolongée jusqu'au 1er décembre à l'AfricaMuseum

L'exposition ReThinking Collections, visible depuis janvier à l'AfricaMuseum de Tervuren et qui met en lumière les recherches consacrées à la provenance des objets d'art et culturels, a connu un bel engouement avec plus 50.000 visiteurs jusqu'ici. Elle devait fermer ses portes fin septembre mais sera finalement prolongée jusqu'au 1er décembre, annonce le musée.