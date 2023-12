L'exposition "Imagine!" célèbrera les 100 ans du surréalisme, dès le 21 février 2024

"Une immersion dans la poésie surréaliste à travers les thématiques du rêve, du labyrinthe, de la métamorphose, de l'inconnu et du subconscient", promet ainsi l'institution culturelle belge. Au cours de l'exposition, les visiteuses et visiteurs seront emmenés dans l'histoire du mouvement poétique et artistique du 20e siècle, au travers des grands noms qui le composent, tels que Max Ernst, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Dorothea Tanning, Joan Miró, Jane Graverol, Leonor Fini ou encore Man Ray.

Chaque musée partenaire accueillera le noyau dur de cette exposition itinérante et le déclinera en mettant l'accent sur son propre patrimoine. À Bruxelles, la volonté des MRBAB est d'offrir une lecture élargie du surréalisme à travers une perspective symboliste, avec plus de 130 œuvres d'art (peintures, œuvres sur papier, mais aussi sculptures, objets, assemblages et photographies).