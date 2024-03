L'exposition Titanic accoste à Tour et Taxis dès vendredi jusqu'au 20 mai prochain

L'exposition "Titanic: de vrais objets, de vraies histoires" jettera l'ancre dans la capitale dès vendredi, à Tour et Taxis, et sera visible jusqu'au 20 mai prochain. Retraçant le destin tragique du célèbre paquebot, l'exposition propose de raconter l'histoire marquante des hommes et des femmes qui se trouvaient à bord du Titanic, en dévoilant plus de 260 objets récupérés sur le site de l'épave, le tout dans une atmosphère éducative et familiale.