Lhistoire du groupe ABBA exposée au pied du Lion de Waterloo jusqu'en mai 2024

La grande salle d'exposition du Mémorial de la bataille de Waterloo, au pied de la Butte du Lion, proposera à partir du 23 septembre et jusqu'au 18 mai 2024, une exposition consacrée au mythique groupe suédois ABBA.

"ABBA 1974-2024, From Waterloo to the World" propose de plonger dans l'histoire du groupe suédois, dont la carrière internationale a décollé après une victoire en 1974 à l'Eurovision, avec la chanson "Waterloo".

Cette exposition a nécessité deux ans de préparation et son commissaire général est le journaliste Jean-Marie Potiez, biographe officiel francophone d'ABBA, auquel il a consacré plusieurs livres. L'exposition retrace toute l'histoire du groupe, depuis les débuts en solo de ses membres jusqu'à leur retour inattendu en 2021. Elle est articulée en cinq espaces correspondant à autant de périodes de la vie du groupe.