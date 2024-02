Libérés de Thaïlande, les rockeurs anti-Poutine Bi-2 sont en Israël

Bi-2, célèbre en Russie, a pris position contre la guerre en Ukraine et le président russe Vladimir Poutine, ce qui leur vaut des accusations de soutien au terrorisme de la part du Kremlin.

Le Conseil national de sécurité de la Thaïlande, présidé par le Premier ministre Srettha Thavisin, s'était saisi de l'affaire mercredi. Le groupe avait dit le lendemain être parti en Israël.

Sur une vidéo relayée par le média indépendant russe Dojd, on voyait le groupe accueilli dans un aéroport "en Israël".

"Nous sommes libres!", s'est réjoui le groupe Bi-2 quelques heures plus tard sur Facebook. "Merci à tous ceux qui se sont battus et qui nous ont soutenus", a-t-il poursuivi, précisant que ses prochains concerts en Europe et à Dubaï "auront lieu comme prévu".