L'inspiration bruxelloise du peintre James Ensor se dévoile au KBR

James Ensor, disparu voici 75 ans, a laissé une trace indélébile à Ostende, mais l'artiste a également marqué la capitale belge de son empreinte. Le jeune peintre s'est ainsi inscrit à 17 ans à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. La formation lui semblait trop rigide et classique, mais elle lui a permis de faire évoluer son coup de pinceau et d'assimiler des techniques plus complexes, l'amenant à sa période "sombre" puis à son style expressionniste plus audacieux.

Ce sont ces jeunes années et cette évolution picturale qui transparaissent dans cette exposition qui retrace aussi les endroits marquants de la vie d'Ensor à Bruxelles. Parmi les quelque 200 œuvres rassemblées par le KBR et les MRBAB depuis 1890, les premiers dessins d'Ensor à l'académie, ses peintures de jeunesse et son cabinet d'estampes révèlent sa mutation.