L'intelligence artificielle, horizon "terrifiant" pour le cinéaste Bertrand Bonello

L'intelligence artificielle est un horizon "terrifiant" pour le cinéaste Bertrand Bonello, qui convoque cette technologie dans "La Bête", un voyage hallucinatoire à travers le temps avec Léa Seydoux. En salles mercredi, le film de 02H26, qui emprunte à l'esprit de David Lynch, était présenté en compétition à la dernière Mostra de Venise.

Naviguant entre les années 1910, le contemporain et l'an 2044, lorsque l'intelligence artificielle aura pris le contrôle de l'humanité pour la rendre moins sentimentale et plus rationnelle, le film est très librement adapté d'une nouvelle de Henry James, "La Bête dans la Jungle". A Venise, le film a vu sa promotion réduite au minimum en pleine grève de Hollywood, les acteurs et scénaristes s'inquiétant justement d'être mis au chômage et remplacés dans le futur par l'IA générative. "Quand j'ai écrit le film, j'étais loin de me douter qu'il serait projeté l'année où l'intelligence artificielle deviendrait un sujet de société et un motif d'inquiétude", a expliqué à l'AFP le réalisateur, figure d'un cinéma d'auteur parfois exigeant ("Nocturama" en 2016, "Saint Laurent" en 2015...).

"Évidemment ça fait peur, parce que vu la puissance de l'outil, ça engage des considérations éthiques, morales et politiques", poursuit-il. "Par définition, l'humain doit être maître de l'outil. Si c'est le contraire, ce n'est pas bien. La relation entre l'humain et la machine est très délicate et dangereuse, et là on monte d'un cran." Le cinéaste de 55 ans a lui-même testé la génération de contenu: "j'ai dit à l'intelligence artificielle de m'écrire un scénario à la Bertrand Bonello", confie-t-il. Résultat ? "Ca sort quelque chose en cinq secondes, qui n'est pas absurde, sans être génial. Je n'irai pas chercher un scénario là. Mais oui, ça peut faire le travail, c'est vraiment terrifiant." - "Intemporelle" -