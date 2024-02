L'Italien Matteo Garrone porte le drame des migrants aux Oscars

Derrière lui, un story-board de dizaines de photos et dessins, fruit des longs mois passés au Maroc et au Sénégal pour préparer son 11e long-métrage, qui figure dans les cinq sélectionnés aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger".

Malgré sa photographie spectaculaire et ses touches d'onirisme poétique, "Moi, capitaine" aborde une réalité douloureuse: le périple et calvaire, à travers l'Afrique et la Méditerranée, de deux cousins de 15 ans qui décident de quitter sans un mot leur famille pour tenter leur chance en Europe.

Lors de sa première visite dans un centre d'accueil pour mineurs à Catane (Sicile), Matteo Garrone s'est vu raconter comment un jeune adolescent s'était retrouvé à la barre d'un bateau de fortune avec 250 vies en jeu.