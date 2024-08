Loin des projecteurs, Alain Delon sera inhumé samedi en toute intimité dans sa propriété

Partager:

GEORGES BENDRIHEM Après une vie sous les projecteurs, c'est dans l'intimité que famille et proches d'Alain Delon lui diront adieu samedi après-midi dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy (Loiret), au terme d'une cérémonie célébrée par l'ancien évêque Jean-Michel Di Falco. Les obsèques du monstre sacré du cinéma français se tiendront à 16H00, ont précisé ses trois enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien à l'AFP. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon, sont conviées et attendues à partir de 14H00.

Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan, Muriel Robin et Géraldine Danon - qui est aussi la filleule de l'acteur - , devraient être présentes, selon des sources proches à l'AFP. Selon le Parisien, l'animateur Michel Drucker, Paul Belmondo, fils de l'ancien rival et ami Jean-Paul Belmondo, ou le journaliste Marc-Olivier Fogiel sont également invités. Les téléphones portables devraient être retirés à l'ensemble des personnes présentes aux funérailles, par souci de confidentialité. A la demande de la famille, la préfecture a par ailleurs interdit le survol de la propriété pendant tout le week-end.

Les obsèques se dérouleront à huis clos, loin des caméras et objectifs, dans la chapelle située au coeur de la propriété de Douchy-Montcorbon achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie. Tom MASSON Conformément aux volontés du défunt, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie sera célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités. La tête d'affiche du "Guépard" ou de "Borsalino", croyant, avait évoqué sa foi, notamment lors d'une interview en 2018, dans laquelle il avait confié sa "passion folle" pour la Vierge Marie. "C'est la femme au monde que j'aime le plus (...) et celle à qui je m'adresse le plus souvent", disait-il alors.