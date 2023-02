A Londres, Harry Styles et Beyoncé favoris pour les Brit Awards

Auréolés de leurs victoires aux Grammys américains le 5 février, la popstar britannique Harry Styles et la "Queen" Beyoncé sont les grands favoris à Londres samedi soir où ils devraient rafler les principales récompenses des Brit Awards, victoires britanniques de la musique.

Avec son tube "As It Was", Harry Styles est nommé dans quatre catégories: chanson de l'année, album de l'année, meilleur album pop et artiste de l'année.

Dans cette dernière catégorie non-genrée, on sait déjà que le prix sera décerné à un homme car aucune femme n'y figure, ce qui a provoqué déception et critiques.

La cérémonie des Brit Awards s'est débarrassée en 2022 des distinctions "homme" et "femme" afin de récompenser les artistes "uniquement pour leur travail et leur musique".

C'est la chanteuse britannique Adele qui avait alors raflé cette récompense phare. Mais cette année, cinq artistes masculins se disputent ce prestigieux trophée: Central Cee, Fred Again, George Ezra, Harry Styles et Stormzy.

Si l'absence de femmes ou de personnes non-binaires est "décevante", l'organisation des Brits s'est justifiée, estimant qu'il fallait "reconnaître qu'on a vu en 2022 moins d'artistes féminines de haut niveau avec des sorties majeures". Sur les réseaux sociaux, l'annonce a provoqué un tollé, de nombreux internautes exprimant leur déception. "Donc les Brits mettent en place une catégorie non-genrée (...) mais cette année les cinq nominés sont des mecs", a ironisé sur Twitter Tim Burgess, chanteur des Charlatans. "Un pas en avant, trois pas en arrière", a-t-il déploré. Dans la catégorie meilleur artiste international toutefois, c'est bien une femme qui fait figure de favorite: Beyoncé, devenue il y a une semaine l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards à Los Angeles. Elle est en lice face à deux autres Américaines, Taylor Swift et Lizzo, ainsi qu'à Kendrick Lamar et au Nigérian Burna Boy. La cérémonie doit être retransmise en direct sur la chaîne ITV samedi à partir de 20H30 GMT.