A Londres, une compagnie de théâtre donne de la voix aux réfugiés

Dans l'est de Londres, le Phosphoros Theatre fait monter sur scène de jeunes réfugiés et demandeurs d'asile pour qu'ils se réapproprient leur histoire, dans un contexte politique de plus en plus hostile au Royaume-Uni.

Dans le studio faiblement éclairé, quelques acteurs annotent leurs scripts et répètent leur texte à voix basse. Ismael Mohammed, 20 ans, était un jeune homme timide, incapable de parler à haute voix devant ses camarades à l'université. Il se produit désormais sur scène dans des salles partout au Royaume-Uni.