Longtemps bannie, la langue alsacienne désormais proposée en "immersion" à l'école

"Guede morje!" ("Bonjour!"). Sandra Cronimus, enseignante de l'école Arc-en-ciel, accueille les petits de trois et quatre ans qui entrent dans sa classe sourire aux lèvres pour les uns, quittant à regrets leurs parents pour les autres. Puis elle fait l'appel. "Ich bin do" ("Je suis là") répondent un à un les enfants.

Les 15 élèves de cette classe à double niveau (petite et moyenne section de maternelle) participent à une expérimentation lancée à la rentrée par l'académie de Strasbourg: 75% de leur temps est consacré à l'alsacien et à l'allemand, et 25% au français.

Quatre écoles se sont lancées dans cette nouveauté baptisée "parcours Tomi Ungerer", du nom de l'auteur-illustrateur alsacien.

A Brumath, ville bas-rhinoise de 10.000 habitants à 20 kilomètres au nord de Strasbourg, le maire LR Etienne Wolf est enthousiaste. "Ce qui m'intéressait c'était de défendre l'alsacien, qui se perd. Souvent on le comprend, mais on ne le parle plus", justifie-t-il.