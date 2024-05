L'organisateur de l'Eurovision va rectifier sa politique en matière de drapeaux autorisés

Dans une réponse diffusée par M. Schinas sur le réseau X, le directeur général de l'UER l'assure: l'intention n'était pas de discréditer le drapeau européen. La politique de l'organisation sera rectifiée pour l'année prochaine.

"Il n'y a jamais eu d'interdiction explicite du drapeau européen lors de l'Eurovision", assure Noel Curran, qui rappelle que le drapeau est apparu au cours des précédentes éditions. "Cependant, notre approche générale (...) a toujours été fondée sur une liste positive et inclusive des drapeaux des pays participants uniquement et du drapeau arc-en-ciel." En 2024, en raison du contexte politique particulièrement sensible et pour des raisons de sécurité, cette liste et d'autres mesures de sécurité ont été appliquées de manière "plus stricte que jamais" à l'entrée.

Sur le réseau X, le commissaire Schinas s'est dit satisfait de la réponse de l'UER.