'Los delincuentes' de Rodrigo Moreno gagne le 'Grand Prix' au festival du film de Gand

Le film 'Los delincuentes' du réalisateur argentin Rodrigo Moreno a remporté à Gand le Grand Prix pour le Meilleur Film lors de la 50e édition du festival du film de Gand, le Film Fest Gent. Il s'agit d'une comédie policière légère pleine de rebondissements dans laquelle une employée de banque argentine prend le risque de sa vie et entreprend de dévaliser la banque où elle travaille.

Le Grand Prix récompense le vainqueur par une prime de distribution de 20.000 euros afin de soutenir sa sortie dans les salles belges (en avril 2024) des œuvres de Film Distribution et par une campagne médiatique d'une valeur de 27.500 euros.

Le jury international a été "impressionné par le rythme unique et la délicieuse absurdité" de la fiction de Rodrigo Moreno. 'Los delincuentes' est le premier film argentin qui s'adjuge le Grand Prix au Film Fest Gent. Lui et 11 autres longs métrages étaient en compétition.

Le compositeur de musiques de film débutant, Jerskin Fendrix, a reçu le Georges Delerue Award pour la Meilleure Musique Originale grâce à sa remarquable contribution dans 'Poor Things', la dernière trouvaille créative de Yorgos Lanthimos.

Une Mention Spéciale a également été attribuée aux acteurs Greta Lee, Yoo Teo et John Magaro voor leurs interprétations dans 'Past Lives' de Celine Song.

Le 50e anniversaire officiel du Film Fest Gent a pris fin vendredi soir avec une cérémonie de remise de prix suivie par la projection du film de clôture 'The Boy and the Heron' d'Hayao Miyazaki.