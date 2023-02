"A l'Ouest, rien de nouveau" et "Les Banshees d'Inisherin" en quête de récompenses aux Bafta

Le monde du septième art se retrouve dimanche à Londres pour la cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, où les films "A l'Ouest, rien de nouveau" et "Les Banshees d'Inisherin" figurent parmi les favoris.

Nommé dans 14 catégories, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation, le film "A l'Ouest, rien de nouveau" sur un jeune soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale domine les nominations de cette 76e cérémonie des Bafta, qui se tient au Royal Festival Hall de Londres à partir de 19H00 (locales et GMT).

Cette adaptation Netflix du célèbre roman pacifiste de 1929 d'Erich Maria Remarque -ouvrage parmi les plus influents de la littérature antimilitariste- égale "Tigre et Dragon" (2000) pour le nombre de nominations pour un film réalisé dans une autre langue que l'anglais. Elle est également multi-nommée pour les Oscars le mois prochain.

Parmi les favoris figurent également la tragicomédie irlandaise "Les Banshees d'Inisherin", qui a raflé trois Golden Globes à Los Angeles le mois dernier. Le film est nommé dix fois, notamment dans la catégorie meilleur acteur pour l'Irlandais Colin Farrell, qui interprète avec brio un habitué du pub local dévasté par la rupture soudaine d'une amitié sur une île imaginaire dans les années 1920.

L'Irlande est particulièrement à l'honneur cette année: un quart des 24 nominations dans les catégories d'acteurs reviennent à des Irlandais grâce aux "Banshees" de Martin McDonagh (quatre acteurs irlandais nommés), mais aussi avec "Mes rendez-vous avec Leo" et "Aftersun", nommés dans la catégorie meilleur acteur avec respectivement les Irlandais Daryl McCormack et Paul Mescal.

Le long-métrage "Everything Everywhere all at once" est également nommé dans dix catégories dont celle du meilleur film et la meilleure réalisation. La Malaisienne Michelle Yeoh, déjà récompensée d'un Golden Globe, apparaît dans la catégorie meilleure actrice pour son interprétation dans ce film d'une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles.

Au total cette année, 45 films ont été nommés dans une ou plusieurs catégories, en légère baisse par rapport à l'année dernière (48).

Dans la catégorie de la meilleure réalisation, Gina Prince-Bythewood, 53 ans, est la seule femme nommée pour "The Woman King", une épopée sur les guerrières d'un royaume ouest-africain au XIXe siècle. Elle est opposée à Edward Berger ("A l'Ouest, rien de nouveau"), Martin McDonagh ("Les Banshees d'Inisherin"), Park Chan-wook ("Decision to Leave"), Daniel Kwan et Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once") et Todd Field ("Tar").

- Hommage à la reine -

Pour la première fois, les quatre principaux prix (étoile montante, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film), seront annoncés en direct sur la BBC et non en différé comme habituellement.

L'acteur britannique Richard E Grant, qui présente la cérémonie, s'est dit "impressionné" par la tâche qui l'attend et a affirmé ne "pas être quelqu'un qui est là pour griller les autres".