L'Ukraine décore Alain Delon pour le remercier de son soutien

Sur le plateau de TV5 Monde, M. Omelchenko s'est adressé directement à l'acteur: "M. Delon, cher Alain, je sais que vous êtes dans une situation pas très simple, et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup d'admirateurs et de gens qui vous aiment. Moi et mon peuple, on est toujours à votre côté", a-t-il dit.

Alain Delon, 88 ans, monstre sacré du cinéma français, est gravement malade et au coeur d'une guerre fratricide entre ses trois enfants, chacun revendiquant de vouloir le protéger. Il a été placé sous curatelle par la justice.

Dès le début de l'invasion massive de l'Ukraine par les troupes de Moscou, en février 2022, il avait fait part de son soutien à Kiev.