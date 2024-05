L'Ukraine et le Luxembourg parmi les dix premiers finalistes sélectionnés à l'Eurovision

La seconde soirée de demi-finale sera organisée jeudi et donnera l'occasion au talent belge Mustii de se démarquer avec la chanson "Before the party's over", pour accéder à la finale, prévue samedi soir.

Il passera en douzième position lors de la compétition jeudi. Les bookmakers l'ont aussi placé à la douzième place sur un total de 37 candidats.