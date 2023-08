L'univers de Freddie Mercury exposé à Londres avant d'être dispersé aux enchères

Du manuscrit de "Bohemian Rhapsody" aux cendriers et aux bibelots de Freddie Mercury en passant par sa collection japonaise, l'intimité du chanteur de Queen s'ouvre au public pour un mois à Londres (jusqu'au 5 septembre), avant la dispersion de ses "trésors" aux enchères chez Sotheby's.

Derrière la façade de la célèbre maison de ventes, ornée d'une imposante moustache pour l'occasion, a été recréé l'univers du chanteur, mort en 1991 du sida, dans sa maison de Garden Lodge, à Kensington, dans l'ouest de la capitale britannique. C'est dans cette demeure qu'étaient conservés ces "trésors" depuis trois décennies, a expliqué jeudi David Macdonald, le responsable des ventes "propriétaire unique".

Arpenter les différentes salles permet d'admirer des pièces emblématiques, comme la couronne et la cape que portait l'artiste au moment du "God Save The Queen" qui concluait chaque concert de la dernière tournée de Queen, "The Magic Tour" en 1986.