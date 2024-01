Macron évoque un accès "totalement gratuit" à la culture pendant l'été 2024

"On veut que ces Jeux soient un moment d'ouverture à la culture", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avec sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati.

Celle-ci "va revenir dans quelques semaines avec un programme détaillé" pour "ouvrir l'accès durant ces deux mois d'été à la culture, pas simplement en Seine-Saint-Denis mais dans tout le pays", a-t-il indiqué.

L'objectif sera "qu'on puisse avoir accès au théâtre, qu'on puisse avoir accès à la musique" et peut-être au cinéma "si certains distributeurs et certaines salles sont prêts à le faire", et cela "de manière totalement gratuite pour que ces olympiades soient vraiment pour tout le monde", a précisé M. Macron.

"La culture est au coeur du projet républicain" et "au coeur du projet qui consiste à lutter contre l'assignation à résidence", a insisté le président, qui a aussi souhaité qu'il y ait "un maximum d'orchestres, de groupes de théâtre, d'artistes qui soient associés aux cérémonies d'ouverture" des Jeux olympiques fin juillet.