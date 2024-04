Macron salue "l'attachement intranquille" de Maryse Condé à la France

"Elle vivait en République à sa manière. Sans récuser son passé de lutte, sans démentir non plus tout à fait ce que son destin de femme portait irréductiblement d'espérance républicaine. Une belle enfant de la République, comme la belle enfant de la migration des cœurs surmontant la malédiction et l'assignation", a-t-il poursuivi.

L'autrice de "Ségou" ou de "La Vie sans fards", morte à 90 ans, a été l'une des grandes voix de la littérature francophone, explorant dans ses romans, son théâtre et ses essais l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'héritage de l'esclavage et les identités noires.

"Elle, Maryse Condé, qui interrompait Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophes avec un: +est-ce que je peux protester?+ D'une infinie révolte, d'une infinie malice, d'une infinie douceur", a souligné Emmanuel Macron.